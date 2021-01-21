Генеральный директор LG Electronics Квон Бонсок обратился в новом письме к сотрудникам компании, в котором заявил о намерениях продать, закрыть или сократить мобильное подразделение.

По его словам, на рынке конкуренция становится все жестче и сейчас мобильный бизнес LG открыт для "каждой возможности", то есть готов к продаже или закрытию, сообщает TKH.

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На мировом рынке обостряется конкуренция в мобильном бизнесе, который включает смартфоны. Сейчас мы открыты для каждой возможности и тщательно пересматриваем наши планы на будущее,

– отметил Квон Бонсок.

Он также отметил, что в ближайшее время 60% сотрудников мобильного подразделения могут быть переведены в другие подразделения. Судьба остальных пока неизвестна, но глава компании обещает сохранить рабочие места независимо от окончательного решения по мобильному бизнесу.

Почему LG может закрыть или продать свой мобильный бизнес

Со второго квартала 2015 года мобильное подразделение LG терпит постоянные убытки. По состоянию на 2020 год совокупный операционный убыток компании составил около 5 триллионов вон (4,5 миллиардов долларов). Когда Квон Бонсок в начале 2020 года занял пост руководителя, он обещал в 2021 году сделать мобильный бизнес прибыльным за счет устройств с уникальными фишками. Впоследствии компания представила поистине оригинальные LG Velvet и T-образный LG Wing. Однако популярности такие смартфоны не получили.

Смартфоны LG Wing и LG Velvet