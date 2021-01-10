Компания LG объявила о выпуске системы webOS 6.0 для своих умных телевизоров OLED, QNED Mini LED, NanoCell и UHD 2021 года, которые будут представлены на выставке CES 2021. Новая версия платформы предлагает более удобные и интуитивно понятные параметры контента.

Что нового в webOS 6.0

В webOS 6.0 появился обновленный модуль LG ThinQ AI, который оснащен поддержкой новых голосовых команд, сообщает 24 канал. Это сделает управление телевизором и поиск по потоковым сервисам в сети еще проще, как уверяет производитель.

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Главный екарн

Домашний экран в обновленной версии был полностью переработан: теперь он обеспечивает более быстрый доступ к часто используемым приложениям и существенно упрощает процесс поиска контента с помощью рекомендаций, основанных на преимуществах пользователя и истории просмотра.

Дистанционка

Пульт дистанционного управления Magic Remote обеспечивает более простое управление при использовании функции распознавания голоса на основе LG ThinQ AI. Magic Remote имеет более быстрое соединение с телевизором и другими устройствами, а также оснащен горячими клавишами для доступа к популярным сервисам.



Пульт дистанционного управления Magic Remote получил новые функции

В Magic Remote есть NFC-функция под названием Magic Tap, которая предлагает мгновенный обмен контентом между телефонами и телевизором – необходимо просто прикоснуться смартфоном с поддержкой NFC к пульту Magic Remote, чтобы начать просмотр контента, который хранится на телефоне.

Magic Link

Появилась и улучшенная версия Magic Link под названием Magic Explorer. Она предлагает ознакомиться с дополнительной информацией, которая касается того, что отображается на экране. Это позволяет быстро узнавать об актерах, местах съемок и других подробностях о фильмах и шоу.

Интуитивный процесс поиска и покупки контента

Функция content dependent обеспечит легкость и интуитивную понятность процесса приобретения продуктов, предлагаемых эфирными каналами и телевизионными сервисами LG. Новая функция Next Picks проанализирует преимущества зрителей с целью поиска дополнительного контента, который соответствует их вкусам.