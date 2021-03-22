Компания LG Electronics таки окончательно закрывает свое подразделение мобильных телефонов. По крайней мере об этом сообщают источники. Информация о том, что LG ликвидирует свое подразделение смартфонов была раньше, но эксперты прогнозировали, что корпорация продаст этот свой бизнес.

Как говорят источники, дело в том, что пока никто не хочет покупать это подразделение LG. Переговоры с южнокорейским технологическим гигантом провалились.

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В списке потенциальных покупателей были Volkswagen AG и вьетнамская Vingroup JSC.

Что говорят в LG

Ранее генеральный директор подразделения бытовой электроники LG заявил, что компания рассматривает все варианты развития своего убыточного бизнеса.

Ранее компания остановила разработку своего смартфона с раздвижным экраном. Кроме того, бренд отменил планы по запуску новых смартфонов.

Источники говорят, что компания сообщит о закрытии подразделения смартфонов уже в начале апреля.