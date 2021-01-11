LG представила уникальный прозрачный телевизор, который можно спрятать в мебели
Компания LG выпустила новую оригинальную разработку. Это прозрачный OLED-телевизор с диагональю 55 дюймов, который можно скрыть в мебели, например на спинке кровати. Новинку представили на выставке CES 2021.
Ранее прозрачные экраны уже выпускала сама LG, а также Samsung, Panasonic, Xiaomi и т.п., пишет The Verge.
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Новинка от LG выполнена в виде готового телевизора, который можно установить в любой мебели в доме.
На выставке показали рабочий прототип OLED Smart Bed – это прозрачный телевизор, встроенный в ногах кровати. Экран можно выдвигать полностью или частично, например, проверить прогноз погоды, время, управление плеером и тому подобное. В рамку также встроены динамики.
OLED Smart Bed / Фото theverge.com
Как говорит производитель, инженерам удалось повысить прозрачность фирменного экрана до рекордных показателей.
В перспективе компания рассматривает прозрачные OLED-панели как один из ключевых элементов умного дома, а также части торговых центров, магазинов и общественного транспорта.
Что касается цены, а также коммерческого старта продаж, то об этом информации нет.
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