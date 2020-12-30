Голосовые команды теперь и у холодильников: LG представила новую технологию
LG показала новые холодильники, которые способны выполнять голосовые команды владельца, в частности, открывать дверцы и заказывать еду с доставкой на дом. Начало продаж начнется уже в 2021 году.
Корейская компания LG официально анонсировала новую серию умных холодильников под названием InstaView. Главной чертой линейки является система голосового управления, пишет издание Chip.
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Что известно
Открытие дверцы по команде выглядит крайне интересной функцией, которая может понадобиться, когда вы несете в холодильник что-то большое, и обе ваши руки заняты.
На этом возможности голосового управления в новинках не заканчиваются. Вы также сможете заказать еду с доставкой на дом. Пока только через сервис Amazon Dash. Вероятно, в будущем компания расширит список поставщиков, в зависимости от территории продаж.
Новые холодильники InstaView с функцией голосового управления / Фото LG
Среди других возможностей голосового управления можно отметить проверку наличия льда и запуск дезинфекции с помощью встроенного ультрафиолетового излучения.
Полноценная официальная презентация холодильников InstaView с демонстрацией всех возможностей запланирована в рамках выставки электроники CES 2021, которая состоится в начале 2021 года.
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