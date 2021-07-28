LG представила беспроводные наушники с режимом "Шепот"

Компания LG показала три новых модели беспроводных наушников серии Tone Free. Это модели FP5, FP8 и FP9. Они предложат немало интересных функций.

Компания LG показала три новых модели беспроводных наушников серии Tone Free. Это модели FP5, FP8. Эти наушники получили самоочищение от бактерий, систему активного шумоподавления, а также режим "Шепот". Стоимость моделей Tone Free FP 2021 и дату начала продаж пока не назвали.

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Whispering Mode

Если пользователь не хочет говорить слишком громко или ему требуется повышенная конфиденциальность, он может снять правый наушник и, поднеся к губам, использовать его как отдельный микрофон. Кроме тихой беседы, новая функция позволяет лучше слышать голос собеседника. В LG называют Whispering Mode "идеальным решением для звонков в таких местах, как библиотека или переполненный вагон метро".

Наушники LG Tone Free / Фото LG

Линейка Tone Free FP 2021 поддерживает активное шумоподавление, за которое отвечают по три микрофона в каждом наушнике.

Все наушники поддерживают подключение к смартфонам с операционными системами Android и iOS.

Они имеют защиту от влаги IPX4 и настройку звучания от Meridian Audio, включающую пространственное аудио и режим 3D Sound Stage.

К наушникам добавляется футляр для зарядки UVnano, что использует ультрафиолет для дезинфекции внутренней части гарнитуры.

Наушники LG Tone Free / Фото LG

Заявлены новые динамики, которые позволили улучшить низкие частоты и сохранить четкость и детализацию звука.

Для удобства посадки в ушах была переработана конструкция корпуса наушников и на 4,4 миллиметра уменьшена длина "ножки".

Время автономной работы всех трех моделей достигает до 10 часов. Вместе с кейсом – до 24 часов. Но не уточняется, с включенным или выключенным ANC.



Наушники LG Tone Free / Фото LG