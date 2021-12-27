LG показала прототип сети 6G с рекордной скоростью передачи данных

Южнокорейская компания LG Electronics заявила о новом успешном испытании прототипа технологии и оборудования для 6G-сетей. Рабочий образец показал впечатляющую скорость передачи данных в 1 Тбит/с.

Решение ІТ-гиганта использует полосу частот от 100 до 10 ТГц, чтобы обеспечить сверхвысокую скорость подключения. В LG прогнозируют, что стандартизация 6G начнется с 2025 года, а коммерциализация с 2029 года.

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Во время выступления в выставочном центре KINTEX представители LG рассказали, что добились первых результатов в работе 6G еще в августе 2021 года. Тогда компания объединилась с инженерами из Общества Фраунгофера, крупнейшей в Европе лабораторией прикладных исследований, успешно запустила установку для беспроводной передачи данных в терагерцевом диапазоне.

В рамках первых испытаний специалистам LG удалось отправить и принять сигнал на открытом воздухе на расстояние 100 метров.

Используя ту же систему, LG построила еще один демонстрационный образец в Южной Корее. Новая станция использует полосу частот от 100 до 10 ТГц, что позволяет транслировать данные на скорости 1 Тбит/с. В дополнение LG также представила полнодуплексную технологию (FDR), обеспечивающую одновременную передачу и прием данных в одной и той же полосе частот.

Когда 6G появится на рынке

В компании признали, что запустить 6G-сети на коммерческом уровне сейчас невозможно. Решение от LG требует усилителя мощности для стабильной работы сверхширокополосной беспроводной связи в такой высокочастотной полосе.

Чтобы решить эту проблему, южнокорейский вендор объединился с Keysight Technologies Inc. – американский поставщик оборудования и программного обеспечения для тестирования и модернизации беспроводных технологий. Партнеры уже создали систему "адаптивного формирования луча", которая преобразует направление сигнала в соответствии с изменениями канала и положения приемника.

LG в первый раз заговорила о работе над 6G в январе 2019 года. Два года назад заключила соглашение с Корейским институтом передовых технологий (KAIST) о совместном создании беспроводных сетей нового поколения и запустила исследовательскую лабораторию на базе учебного заведения.