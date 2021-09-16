LG показала гигантский телевизор весом почти в тонну: цена шокирует

После ухода с рынка смартфонов, LG сосредоточена на других видах электроники и бытовой техники. Компания анонсировала 8К-телевизор для очень богатых клиентов.

Новинка ориентирована на частных пользователей. Как заявляет производитель, такой телевизор можно установить в домашнем кинотеатре, ведь его диагональ составляет от 108 до невероятных 325 дюймов – от FullHD до 8K.

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Гигантский телевизор за гигантскую цену

Особенностью телевизоров является то, что LG предлагает различные разрешения при сохранении одного и того же размера экрана, чего нет в аналогах.

В старшей модели расстояние между центрами точек составляет около 0,9 миллиметра, что соответствует нормам MicroLED.

Однако есть варианты также с 1,2 или 1,5 миллиметра. Самый маленький дисплей, 108 дюймов, изготавливается с шагом пикселя 1,2 миллиметра.

Производитель заявляет, что по сравнению с LED-панелями существенно повысился коэффициент контрастности и яркости (до 1200 нит), которая автоматически подстраивается под условия комнаты.



LG представила 325-дюймовый DVLED-телевизор / Фото LG

Работа такого огромного устройства требует соответствующего питания и охлаждения, поскольку светодиоды нагреваются при работе.

Обычно данные BTU, то есть тепловые показатели устройств, указываются для кондиционеров и обогревателей, но в этот раз в них нуждается и телевизор.

Самая громоздкая 325-дюймовая модель, весом около одной тонны, выделяет 56592 BTU тепла в час или 16,5 кВт в эквиваленте.

В худшем случае вы можете использовать его в качестве нагревателя, если вам холодно во время сна на куче ваших денег,

– шутит источник CNET.

Установкой телевизора занимаются специалисты компании. Они же и обслуживают его в течение трех лет.

Цена

Самое интересное – стоимость. За такую "игрушку" попросят выложить 1,7 миллиона долларов (за 325-дюймовый вариант).



LG представила 325-дюймовий DVLED-телевизор / Фото LG

