Компания LG в рамках предстоящей выставки потребительской электроники CES 2021 покажет OLED-монитор, который сможет работать сразу в двух режимах: плоском и согнутом.

Как будет работать монитор

Пользователь сможет свободно переключаться между режимами – сгибаться устройство будет до радиуса в 1000 мм, сообщает 24 канал.

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Производитель отметил, что плоский экран больше подойдет для просмотра кино, а в согнутом режиме удобнее играть в видеоигры. Новинка будет поддерживать разрешение до 4К, частоту обновления от 40 до 120 Гц, а диагональ составит 48 дюймов.

В основу монитора положена технология CSO (Cinematic Sound OLED), которая позволяет превратить весь OLED-дисплей в динамик с помощью специальной пленки толщиной в 0,6 мм, сообщает Engadget. Это сделает монитор еще тоньше, поскольку в его конструкции не предусмотрены традиционные динамики.



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Это не первая подобная разработка от LG. В 2020 году компания представила 65-дюймовый дисплей, способный сгибаться, но в нем не было технологии CSO, что делало конструкцию заметно толще.