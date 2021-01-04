Компания LG заявила, что свои фирменные прозрачные OLED-дисплеи представит на конференции CES 2021. Это новое поколение OLED-панелей. При этом компания обещает показать их практическое применение в различных коммерческих сферах.

По словам производителя, новые OLED-панели имеют степень прозрачности 40%. Это намного выше показателя в ЖК-панелях (здесь степень прозрачности составила 10%), сообщает Gizmochina. Интересно Hisense выпустил лазерный телевизор с камерой с искусственным интеллектом Практическое применение Южнокорейский гигант заявил, что компания покажет новую технологию отображения в трех выставочных зонах. В частности, такие дисплеи найдут место в системе умного дома, использовании в окнах поездов метро и даже в ресторанах.

​Практическое применение прозрачных дисплеев / Фото gizmochina.com В зоне умного дома прозрачный OLED-дисплей можно разместить рядом с кроватью, он будет отображать полезную информацию для пользователей, например прогноз погоды, видео и фильмы. Телевизор можно разместить в корпусе кровати или же в любом другом месте дома.

Что касается другого применения, то прозрачные OLED-панели LG Display могут заменить окна в транспорте. На них будет отображаться такая информация, как остановки или продолжительность поездки.

В ресторанах прозрачные панели могут использоваться для отделения кухни от посетителей, которые смогут просматривать меню и наблюдать за приготовлением пищи.