Еще не успела технология 5G распространиться по миру, как технологические компании бросились внедрять следующее поколение сетей. Исследования и разработка ведутся уже давно, и вот теперь компания LG сделала заявление, пообещав развернуть коммерческую сеть 6G к концу десятилетия.

Компания LG Electronics вместе с сотрудниками Корейского института передовых технологий (KAIST) ведет активные исследования в области мобильной связи шестого поколения. Новые сети обеспечат дальнейшее увеличение пропускной способности и снижение задержек.

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Придется подождать: когда внедрят новые сети

LG также заключила договор с американской компанией Keysight, производящей специализированное тестовое оборудование. По условиям соглашения о сотрудничестве, стороны работают над системами 6G, использующими терагерцовый диапазон. Ключевую стадию исследований завершат к 2024 году.

Однако это не означает, что технология сразу будет запущена в использование. На запуск коммерческих сетей 6G требуется дополнительное время. Отмечается, что LG рассчитывает развернуть первые такие сервисы до конца десятилетия – ориентировочно в 2029 году.

Предполагается, что сети шестого поколения обеспечат скорость передачи данных до 1 Тбит/с. Для сравнения: для 5G-сервисов определен максимальный показатель на уровне 20 Гбит/с.

Внедрение технологий 6G даст толчок новым интернет-сервисам, интерактивным платформам, системам управления предприятиями и умным транспортом.