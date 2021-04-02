По данным источника, LG вела переговоры о продаже своего мобильного подразделения сразу с несколькими потенциальными покупателями. Одним из них южнокорейское издание называет вьетнамскую корпорацию Vingroup.

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Результаты переговоров

Однако договориться ни с ней, ни с другими сторонами не удалось. Компания также пробовала распродать мобильный бизнес по частям, но и этот план не сработал. Поэтому было принято решение начать роспуск мобильного подразделения. Работников не будут увольнять. Их переведут на другие направления.

Судьба мобильного подразделения LG оказалась печальной, но ожидаемой. Годами он приносил компании лишь убытки, тогда как другие направления производства показывали постоянный и существенный рост. Компания не смогла не только преодолеть конкурентов, количество которых существенно выросло, но и даже сравниться с ними.

В 2020 году LG сместила акцент с флагманских аппаратов в сторону выпуска более доступных смартфонов с премиальным внешним видом, как та же модель LG Velvet, а также занялась разработкой необычных моделей смартфонов. Один из последних таких примеров – модель LG Wing с двумя экранами и поворотным механизмом. Но этого оказалось недостаточно: в прошлом году компания снова отчитывалась об убытках.



Дизайнерский смартфон LG Velvet, оцененный в 700 долларов / Фото LG

У LG отказываются комментировать ликвидацию мобильного бизнеса. Лишь отмечают, что по-прежнему рассматриваются все варианты. Однако многочисленные источники в индустрии утверждают, что объявление о закрытии мобильного подразделения LG будет озвучено 5 апреля, в ходе очередного собрания правления компании.