Прекрасно сохранившееся окаменевшее создание отнесли к новому виду и роду – эта тихоходка оказалась удивительно редким экспонатом.

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Что известно о животном

В кусочке янтаря ученые обнаружили тело тардиграды, или тихоходки – микроскопического существа, которое удивляет мир своей выносливостью. Этих животных сравнивают с крошечными мишками или поросятами, однако на самом деле тихоходки – самые стойкие животные на планете.

Исследования показали, что тардиграды выдерживают сверхчеловеческие температуры, радиацию, огромное давление и даже космический вакуум. В них стреляли и замораживали на десятки лет – они выжили при любых условиях. Ученые утверждают, что тихоходки будут жить даже через 5 миллиардов лет и смогут застать гибель Солнца.

Тело тихоходки в янтаре – невероятная редкость, которая поможет ученым исследовать этих животных подробнее / Фото NJIT

Единственное, что неподвластно телу тардиграды – окаменелость. Их маленькие тела после смерти не могут выдержать давления и разлагаются, поэтому образец янтаря с тихоходкой внутри стал сенсацией в научном круге.

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Как давно тихоходка лежит в камне

Недавно исследователи из Гарварда и технологического института Нью-Джерси обнаружили кусочек янтаря с насекомыми и фрагментами растений внутри. Возраст камня из Доминиканской Республики – примерно 16 миллионов лет.

С какой эры тихоходка лежит в янтаре



Возраст янтаря приходится на Возраст янтаря приходится на кайнозойскую эру – эпоху, когда вымерших гигантов (динозавров, птеродактилей и рептилий) заменили небольшие существа. В кайнозое начались формирование континентов и изменение климата. Эта эра является самой новой в геологической истории Земли и продолжается до сих пор. Именно эта эра ознаменовалась появлением первого человека.

Янтарь, который исследовали ученые, уже был хорошо изучен, однако тихоходку в нем обнаружили лишь через несколько месяцев.

Настолько замечательным является то, что тардиграды – это вездесущие древние животные, которые видели все на Земле: от падения динозавров до роста наземной колонии растений. Тем не менее, у них почти нет окаменелостей, которые могут рассказать о них больше. Найти какие-либо остатки – это трогательный момент,

– рассказал автор исследования Фил Барден.

Окаменевшая тардиграда имеет примерно полмиллиметра в длину и является лучшим сохранившимся примером животного. По этому образцу ученые могут исследовать тихоходку от когтей и до ротовых частей – тело прекрасно сохранилось.

Тихоходку в янтаре заметили не сразу – крошечный организм обнаружили за несколько месяцев / Фото NJIT

Ученые сделали выводы, что эта тардиграда настолько отличается от современных, что ей назначат новый отдельный род – Paradoryphoribius chronocaribbeus.

Мы впервые увидели внутреннюю анатомию окаменелости и нашли комбинации символов в этом образце, которые сейчас мы не видим в живых организмах. Теперь мы можем исследовать эволюционные изменения, которые претерпела эта группа организмов в течение миллионов лет,

– отметил соавтор исследования Марк Мапало.