Левитация – реальна, и ученые знают, как ее достичь

Левитация – это возможность объекта оторваться от поверхности без каких-либо двигателей и компенсировать силу тяжести этого тела. Левитирующие исследовательские аппараты стали бы очень полезными для науки.

Изобретатели Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывают необычную и интересную "машину" – исследовательский космический аппарат, который имеет способность левитировать. Казалось бы, что это фантастика, но современная наука способна и на такое.

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Концепт исследовательского левитирующего аппарата / Фото MIT

Детали проекта левитирующего аппарата

На безвоздушных космических телах, например, на Луне или астероидах, поверхностный заряд достаточно сильный, чтобы поднимать в воздух почву этих космических тел. Электрическое поле образуется благодаря воздействию солнечного излучения. Процесс похож на то, как статическое электричество заставляет волосы стоять дыбом. Ученые МИТ решили, что этот эффект можно использовать, чтобы построить исследовательский аппарат, который будет изучать такие безвоздушные тела.

Ранее предлагалось использовать зонд, который бы имел поверхность из майлара, имеющий такой же заряд, что и поверхность космического тела. Но масса такого устройства была бы жестко ограничена и, например, на Луне он работать уже не смог бы, ведь гравитация спутника была бы слишком мощная. Поэтому инженеры МИТ пошли немного другим путем и предложили "летучую тарелку".

Ионная сила

Концепция инженеров МИТ базируется на использовании ионно-жидкостного двигателя. Двигатели эти будут работать благодаря расплавленной соли. Если к жидкости приложить напряжение, то и ионы получают необходимый заряд и излучается с определенной силой, дополнительно заряжая реголит под собой. Это создаст достаточно отталкивающей электростатической силы, чтобы поднять аппарат и заставить его левитировать.

Конечно, и такие аппараты будут иметь ограниченный вес. Но они будут иметь большое преимущество над "классическими" аппаратами – они будут летать, что позволит преодолевать препятствия. Это обеспечит большие возможности во время исследований астероидов и труднодоступных мест на Луне.