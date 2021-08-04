Находку обнаружили в небольшой пещере возле Буэнос-Айреса, Аргентина. Ее возраст составляет 100 тысяч лет. Ученые считают, что пещера, диаметром 1,2 метра, принадлежала огромному ленивцу, а летучая мышь-вампир могла наведаться туда, чтобы найти пищу. Однако точно не известно, как оказались кости Desmodus draculae там, где их обнаружили.

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Челюсть летучей мыши-вампира / Фото Museo de Ciencias Naturales de Miramar

Что известно о летучей мыши Desmodus draculae

Летучая мышь жила на территории Южной Америки, как и современные летучие мыши-вампиры. Этот вид вымерших летучих мышей-кровососов – самый большой среди всех обнаруженных.

Размах крыльев достигал 50 сантиметров.

Вес – около 60 граммов.

Длина черепа – 31 миллиметр.

Вид Desmodus draculae исследован не слишком хорошо из-за малочисленности находок. Ученые точно не уверены даже в том, на кого именно охотилось животное: на представителей мегафауны, на больших грызунов, или на крупных копытных.

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Когда вымерли гигантские вампиры

Это еще одна загадка, которую нужно решить. Ученые находят кости летучих мышей, которые еще даже не окаменели. Это свидетельствует, что вид вымер совсем недавно по геологическим меркам.

Одной из причин исчезновения летучих мышей ученые называют вымирание мегафауны, на которую охотились вампиры. Однако, эта теория верна лишь при условии, что летучие мыши охотились исключительно на крупных вымерших животных.

Некоторые ученые придерживаются мнения, что Desmodus draculae вымерли уже в колониальную эпоху. Это означает, что их застали не только конкистадоры, но и колонисты 18 века. В таком случае, считают специалисты, вероятной причиной их вымирания стал Малый ледниковый период.

Из Бразилии до сих пор поступают слухи о гигантских летучих мышах-вампирах, которые пьют кровь коров. Но это, вероятно, только слухи и преувеличения.