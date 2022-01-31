Инженеры приступили к первым тестовым полетам прототипа версии P1.5, который стал компактнее и устойчивее в полете, чем ранняя версия устройства. Компания считает, что сможет построить, успешно испытать и получить разрешение на серийное производство реактивного летающего мотоцикла, который сможет развивать скорость свыше 600 км/ч и преодолевать на одной заправке до 1250 километров.

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Несмотря на то, что прежде всего JetPack Aviation известна своим реактивным ранцем, сейчас компания уделяет 70% своего времени именно мотоциклу. Это связано с тем, что, базируясь на тех же технологиях, аппарат может предложить больше с точки зрения безопасности, грузоподъемности, а также скорости и дальности полета. В долгосрочной перспективе, утверждают в JetPack Aviation, Speeder позволит летать на скорости 644 км/ч на дальность до 1250 километров.

Летающий мотоцикл Speeder теперь выглядит так / Фото JetPack Aviation

Как будет работать Speeder

Основатель и гендиректор Дэвид Мейман рассказал, что в модели Speeder P1.5 используются такие же системы управления и те же самые реактивные двигатели, что и у P1, который компания впервые показала в июле прошлого года. Однако новая модель стала компактнее. Инженеры JetPack уменьшили шасси, топливный бак, а также переконфигурировали способ проверки двигателей на наличие посторонних предметов.

Установки, поднимающие прототип в воздух, также остались без изменений. Компания полагается на конструкцию, напоминающую обычный квадрокоптер, но с реактивными двигателями вместо роторов. Эти турбины крепятся к корпусу с помощью поворотных шарниров, которые меняют свое положение, когда мотоцикл переходит из вертикального режима полета в горизонтальный. Система уже продемонстрировала способность взлетать, набирать высоту и разворачиваться. Кроме того, прототип может стабильно парить на месте с помощью лидарных датчиков.

Я уверен, что вы можете сделать то же самое с дроном DJI за 500 долларов в течение дня. Но сделать это с реактивными двигателями, а не электрическими пропеллерами, которые могут реагировать мгновенно, намного сложнее. Нам пришлось создавать всю электронику, все системы управления полетом с нуля. Это совсем другая игра,

– пояснил Мейман.

Говоря о производительности запатентованной платформы, Мейман заявил, что на современном рынке нет метрики, которая может точно описать мощность установки. Тем не менее, компания приравнивает мощность двигателей Speeder к 6 – 7 тысячам лошадиных сил. При этом, в отличие от самолетов со сравнимой мощностью, реактивный мотоцикл управляется плавно, не нуждается во взлетно-посадочной полосе и может использоваться для медленных перелетов.

Испытание Speeder: смотрите видео

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Сейчас JetPack Aviation тестирует Speeder P1.5 на небольших тестовых площадках – в этих испытаниях аппарат привязан к наземной установке и не вылетает за пределы поля, сравнимого с баскетбольной площадкой. В ближайшие месяцы компания рассчитывает получить сертификационные документы от Федерального управления гражданской авиации США, которые позволят снять страховые тросы и перейти к полетам в рамках крупных испытательных полигонов.