Летающая помощь: дрон с дефибриллятором помог спасти жизнь шведу

Дрон Everdrone доставил дефибриллятор и помог спасти жизнь 71-летнего шведа с сердечным приступом. Мультикоптер прибыл раньше, чем скорая. Рядом оказался врач, который использовал прибор и реанимировал пациента.

Как все происходило

Дрон с дефибриллятором впервые помог спасти жизнь человеку 9 декабря прошлого года. Утром этого дня 71-летний мужчина в шведском городе Трольхеттан чистил снег возле своего дома, и у него случился сердечный приступ. Мультикоптер компании Everdrone доставил дефибриллятор чуть больше чем за три минуты после вызова и прибыл на место раньше скорой.

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Рядом проезжал врач, который сделал пациенту закрытый массаж сердца и искусственное дыхание, а затем реанимировал его с помощью прибора. После этого мужчину отвезли в больницу. К настоящему времени он полностью восстановился и вернулся домой.

Дроны в медицине Швеции

В среднем после остановки сердца вне больницы выживают менее 10 процентов людей. При этом шансы остаться живыми снижаются на 7-10 процентов с каждой минутой. Поэтому первая помощь и быстрая доставка дефибриллятора в такой ситуации являются критически важными.

Доставку дефибрилляторов с помощью дрона в Швеции тестируют уже несколько лет. Например, в 2017 году ученые из Каролинского института отправляли мультикоптер FlyPulse LifeDrone-AED в точки, где раньше действительно были случаи остановки сердца.

В среднем дрон добирался туда за пять минут, развивая скорость до 75 километров в час. А этим летом шведский дрон-дефибриллятор Everdrone соревновался в скорости прибытия на вызов с бригадой медиков. В 64% случаев мультикоптер опережал машину скорой помощи.