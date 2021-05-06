Как пишет источник, в бассейне реки Амазонки растет половина всех тропических лесов Земли, наиболее эффективных в поглощении и хранении СО2, по сравнению с другими типами растительности. Если этот регион станет источником углекислого газа, а не его поглотителем, сдерживать климатический кризис станет гораздо труднее.

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Почему леса стали источником СО2

С помощью нового метода анализа спутниковых данных международная команда ученых впервые показала, что леса становятся источником углекислого газа, выделяя его больше, чем зоны, полностью лишенные растительности.

С 2010 по 2019 бразильская часть Амазонии, которая составляет примерно 60 процентов всего леса, выделила 16,6 миллиарда тонн СО2, а поглотила только 13,9 миллиарда тонн.

Причиной тому является вырубка лесов и пожары.

Мы наполовину ожидали этого, но впервые у нас есть цифры, которые показывают, что бразильская Амазония стала своей противоположностью, и теперь это большой источник эмиссии. Мы не знаем, в какой момент это изменение станет необратимым,

– сказал Жан-Пьер Виньерон, один из соавторов.

Исследование также говорит о том, что в 2019 году масштабы вырубки лесов и пожаров выросли в четыре раза. Если двумя годами ранее это был один миллион гектаров, то в 2019 году – 3,9 миллиона гектаров.