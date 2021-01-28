Как Леонид Каденюк покорял космос: архивные фото
28 января первому украинскому космонавту Леониду Каденюку могло исполниться 70 лет. Именно Каденюк в составе американской команды на шаттле Columbia совершил полет в космос. В годовщину его рождения вспоминаем как произошло это историческое событие.
Источник: 24 канал
В июне 1995 года Леонида Каденюка отобрали в группу астронавтов Национального космического агентства Украины. С того же времени началась подготовка к полету в открытый космос.
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Так, Каденюк работал научным сотрудником отдела фитогормонологии Института ботаники имени М. Г. Холодного. Также он прошел подготовку в NASA как специалист по полезной нагрузке.
Полет в космос
Историческая для Украины миссия началась 19 ноября 1997 года. Запуск происходил из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида, США).
Во время полета команда астронавтов выполняла биологические эксперименты совместного украинско-американского научного исследования. Экспериментировали с тремя видами растений: репа, соя и мох.
Леонид Каденюк с миссией в космосе
Главной задачей астронавтов было изучение влияния состояния невесомости на фотосинтетический аппарат растений, на оплодотворение и развитие зародыша, на экспрессию генов в тканях сои и репы, а также изучение процесса поражения ростков сои патогенным грибом фитофторы.
27 ноября Каденюк вышел на контакт с Украиной. Кстати, это было впервые в истории, когда гражданин Украины вел диалог из космоса.
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Также Каденюк проводил эксперименты Института системных исследований человека на тему "Человек и состояние невесомости".
При взгляде на Землю было и то, что вызывало тревогу. Например, сразу бросается в глаза необычайно тонкий слой атмосферы, который пленкой окутывает нашу планету. Это меня поразило. Мелькнула мысль: ”Неужели жизнь на Земле существует благодаря такому тоненькому слою, который обеспечивает многообразие жизни на планете и его безопасность?",
– размышлял Каденюк.
Еще один интересный факт – для сигнала пробуждения экипажа каждый член выбирал мелодию по собственному желанию. Каденюк выбрал гимн Украины. Таким образом гимн нашего государства дважды прозвучал в космосе. Миссия завершилась 5 декабря – команда успешно вернулась за Землю. После возвращения на Родину Леониду Каденюку вручили звание Герой Украины.
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