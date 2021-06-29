Lenovo представила планшеты Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus: чем они интересны
Источник:Gizmochina
Китайский техногигант Lenovo анонсировал серию новых планшетов. Кроме флагманского Yoga Tab 13 на рынке появились более доступные Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus. Устройства предлагают пользователям широкий функционал за умеренную цену.
Yoga Tab 13
Планшетный компьютер премиального уровня Yoga Tab 13, продажи которого начнутся в следующем месяце, будет работать под управлением операционной системы Android 11. Одной из основных фишек гаджета является возможность его использования в качестве дополнительного дисплея.
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Устройство работает на базе процессора Snapdragon 870 разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графический процессор Adreno 650. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Гбайт.
Планшет Yoga Tab 13 / Фото Lenovo
Планшет оборудован 13-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1350 пикселей, яркостью 400 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Производитель также заявляет о поддержке технологии Dolby Vision.В качестве дополнительного дисплея для ноутбука устройство можно применить благодаря интерфейсу HDMI.
Lenovo обещает время автономной работы на одной зарядке до 12 часов при просмотре видео. Аккумуляторная батарея у планшета на 10 000 мА/ч
Цена планшета Yoga Tab 13
Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене от 680 долларов (≈18 593 гривны).
Yoga Tab 11
- Планшет Yoga Tab 11 базируется на чипсете MediaTek Helio G90T и доступен вместе с 4 или 8 Гбайт оперативной памяти.
- Емкость накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт.
- Устройство оснащается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2К и поддержкой Dolby Vision.
- За качественный звук отвечают четыре динамика JBL с поддержкой Dolby Atmos.
- Lenovo Yoga Tab 11 может похвастаться аккумулятором емкостью 7500 мА/ч с поддержкой быстрой 20-Вт зарядки.
- В качестве операционной системы используется актуальная Android 11.
Планшет Lenovo Tab 11 Plus
- В отличие от Yoga Tab 11, что выделяется необычным дизайном с откидной подставкой, Tab Р11 Plus имеет более традиционный внешний вид.
Планшет Lenovo Yoga Tab 11 Plus / Фото Lenovo
- Устройство работает на чипе Helio G90T и предлагает пользователям 6 Гбайт оперативной памяти.
- Емкость накопителя составляет 128 Гбайт.
В целом, характеристики Tab P11 Plus соответствуют параметрам Yoga Tab 11:
- планшет оснащается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2К;
- здесь есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos;
- аккумуляторная батарея на 7500 мА/ч с поддержкой 20-Вт зарядки.
Цены планшетов Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus
Оба планшета появятся в следующем месяце с такими ценниками:
Yoga Tab 11 от 415 долларов (≈11 347 гривен).
Tab P11 Plus от 360 долларов (≈9 843 гривны).