Lenovo представила планшеты Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus: чем они интересны

Китайский техногигант Lenovo анонсировал серию новых планшетов. Кроме флагманского Yoga Tab 13 на рынке появились более доступные Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus. Устройства предлагают пользователям широкий функционал за умеренную цену.

Yoga Tab 13

Планшетный компьютер премиального уровня Yoga Tab 13, продажи которого начнутся в следующем месяце, будет работать под управлением операционной системы Android 11. Одной из основных фишек гаджета является возможность его использования в качестве дополнительного дисплея.

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Устройство работает на базе процессора Snapdragon 870 разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графический процессор Adreno 650. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Гбайт.



Планшет Yoga Tab 13 / Фото Lenovo

Планшет оборудован 13-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1350 пикселей, яркостью 400 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Производитель также заявляет о поддержке технологии Dolby Vision.

В качестве дополнительного дисплея для ноутбука устройство можно применить благодаря интерфейсу HDMI.

Lenovo обещает время автономной работы на одной зарядке до 12 часов при просмотре видео. Аккумуляторная батарея у планшета на 10 000 мА/ч

Цена планшета Yoga Tab 13

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене от 680 долларов (≈18 593 гривны).

Yoga Tab 11

Планшет Yoga Tab 11 базируется на чипсете MediaTek Helio G90T и доступен вместе с 4 или 8 Гбайт оперативной памяти.

базируется на чипсете MediaTek Helio G90T и доступен вместе с 4 или 8 Гбайт оперативной памяти. Емкость накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт.

Устройство оснащается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2К и поддержкой Dolby Vision.

За качественный звук отвечают четыре динамика JBL с поддержкой Dolby Atmos.

Lenovo Yoga Tab 11 может похвастаться аккумулятором емкостью 7500 мА/ч с поддержкой быстрой 20-Вт зарядки.

В качестве операционной системы используется актуальная Android 11.

Планшет Lenovo Tab 11 Plus

В отличие от Yoga Tab 11, что выделяется необычным дизайном с откидной подставкой, Tab Р11 Plus имеет более традиционный внешний вид.



Планшет Lenovo Yoga Tab 11 Plus / Фото Lenovo

Устройство работает на чипе Helio G90T и предлагает пользователям 6 Гбайт оперативной памяти.

Емкость накопителя составляет 128 Гбайт.

В целом, характеристики Tab P11 Plus соответствуют параметрам Yoga Tab 11:

планшет оснащается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2К;

здесь есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos;

аккумуляторная батарея на 7500 мА/ч с поддержкой 20-Вт зарядки.

Цены планшетов Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus

Для пользователей, которые планируют использовать устройство для рабочих задач, Lenovo разработала аксессуар в виде обложки с встроенной клавиатурой и трекпадом.

Оба планшета появятся в следующем месяце с такими ценниками:

Yoga Tab 11 от 415 долларов (≈11 347 гривен).

Tab P11 Plus от 360 долларов (≈9 843 гривны).