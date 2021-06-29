Yoga Tab 13

Планшетный компьютер премиального уровня Yoga Tab 13, продажи которого начнутся в следующем месяце, будет работать под управлением операционной системы Android 11. Одной из основных фишек гаджета является возможность его использования в качестве дополнительного дисплея.

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Устройство работает на базе процессора Snapdragon 870 разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графический процессор Adreno 650. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Гбайт.

Lenovo
Планшет Yoga Tab 13 / Фото Lenovo

Планшет оборудован 13-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1350 пикселей, яркостью 400 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Производитель также заявляет о поддержке технологии Dolby Vision.

Lenovo обещает время автономной работы на одной зарядке до 12 часов при просмотре видео. Аккумуляторная батарея у планшета на 10 000 мА/ч

Цена планшета Yoga Tab 13

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене от 680 долларов (≈18 593 гривны).

Yoga Tab 11

  • Планшет Yoga Tab 11 базируется на чипсете MediaTek Helio G90T и доступен вместе с 4 или 8 Гбайт оперативной памяти.
  • Емкость накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт.
  • Устройство оснащается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2К и поддержкой Dolby Vision.
  • За качественный звук отвечают четыре динамика JBL с поддержкой Dolby Atmos.
  • Lenovo Yoga Tab 11 может похвастаться аккумулятором емкостью 7500 мА/ч с поддержкой быстрой 20-Вт зарядки.
  • В качестве операционной системы используется актуальная Android 11.

Планшет Lenovo Tab 11 Plus

  • В отличие от Yoga Tab 11, что выделяется необычным дизайном с откидной подставкой, Tab Р11 Plus имеет более традиционный внешний вид.

Lenovo Yoga Tab 112
Планшет Lenovo Yoga Tab 11 Plus / Фото Lenovo

  • Устройство работает на чипе Helio G90T и предлагает пользователям 6 Гбайт оперативной памяти.
  • Емкость накопителя составляет 128 Гбайт.

В целом, характеристики Tab P11 Plus соответствуют параметрам Yoga Tab 11:

  • планшет оснащается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2К;
  • здесь есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos;
  • аккумуляторная батарея на 7500 мА/ч с поддержкой 20-Вт зарядки.

Цены планшетов Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus

Оба планшета появятся в следующем месяце с такими ценниками:

Yoga Tab 11 от 415 долларов (≈11 347 гривен).
Tab P11 Plus от 360 долларов (≈9 843 гривны).