Компания Lenovo официально представила мобильный прототип персонального компьютера. Он получил название LAVIE MINI и был разработан в сотрудничестве NEC Corporation.

Устройство получило компактный корпус весом 579 граммов. К LAVIE MINI можно прикрепить геймпад с вибромотором для тактильной отдачи, передает Gizmochina.

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Характеристики

Девайс получил 8-дюймовый сенсорный дисплей WUXGA с разрешением 1920 х 1200 пикселей. Он работает на базе процессора Intel Core i7 11-го поколения в паре с графическим Intel Iris Xe. На выбор у пользователя 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти SSD.

Карманный компьютер Lenovo LAVIE MINI / Фото gizmochina.com

LAVIE MINI имеет также док-станцию, которая позволяет подключать устройство к телевизору.

Подробностей о стоимости, а также доступности карманного трансформированного ПК LAVIE MINI на различных рынках пока нет.