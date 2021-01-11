Компания Lenovo представила свои фирменные умные очки ThinkReality A3. Производитель говорит, что это один из самых универсальных девайсов в категории смарт-очков для корпоративных клиентов.

Lenovo ThinkReality A3 анонсировали в рамках выставки CES 2021. Это устройство для 3D-визуализации и использования в рабочих процессах с применением дополненной реальности.

Интересно Apple работает над недорогой версией AirPods Max

Чем интересны

ThinkReality A3 напоминают массивные солнцезащитные очки, при этом пользователи могут выбирать корпус-оправу.

Девайс работает на базе платформы Qualcomm Snapdragon XR1. Новинка может отображать до пяти виртуальных дисплеев с разрешением 1080p.

Также очки имеют 8-мегапиксельную камеру, обеспечивающую запись видео. Есть также две камеры "рыбий глаз" системы отслеживания местоположения SLAM (Simultaneous Localization And Mapping).

В версии смарт-очков для ПК используются программные инструменты и приложения Windows.

Как говорит производитель, смарт-очки ThinkReality A3 можно использовать в различных сценариях: от заводских цехов и лабораторий до торговых помещений и гостиниц.

Цена пока не объявлена, они поступят в продажу внутри 2021 года.