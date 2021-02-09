Компания Lenovo Group выпустила отчет по финансовым итогам третьего квартала. В частности, в компании заявили о рекордной выручке, которая составила 17,2 миллиарда долларов и увеличилась на 22%.

Как рассказали в пресс-служба Lenovo, чистая прибыль также выросла на 53% и достигла 395 миллиона долларов.

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Прогнозы

Как говорят в компании, Lenovo видит положительные перспективы на 2021 год. Удаленная работа, учеба и развлечения из дома обеспечат долгосрочный рост спроса на продукцию компании.

В частности, эксперты прогнозируют, что рынок ПК будет только расти. Общий объем рынка в 2020 году превысил 300 миллионов единиц.

Поэтому компания решила сосредоточить работу на инновациях и на повышении уровня операционной деятельности, чтобы удовлетворить высокий спрос на устройства в будущем.

С 1 апреля 2021 года бизнес Lenovo Group будет разделен на 3 основных направления, соответствующие 3S-стратегии компании: