Lenovo дарит 100 смартфонов Moto Edge X30 – первых с новым процессором Snapdragon 8 Gen 1

20:13

Компания Lenovo, которая сегодня владеет брендом Motorola, готовится к отправке первых партий смартфона Moto Edge X3, который станет первым в мире гаджетом на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Компания рассказала первые подробности, назвала даты и объявила, что подарит 100 этих смартфонов обычным пользователям.