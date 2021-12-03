По словам производителя, ее новинка Motorola Edge X30 первой в истории набрала 1 миллион баллов в популярном тестовом приложении AnTuTu. Все благодаря мощному флагманскому чипу Qualcomm.

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Когда выйдет Motorola Edge X30

1 декабря компания раскрыла подробности о будущем смартфоне. Прежде всего, назвали дату анонса. Как и ожидалось, пройдет полноценная презентация уже 9 декабря. Продажи начнутся 15 декабря.

Эту информацию разместил на официальной странице Lenovo в социальной сети Weibo генеральный директор подразделения смартфонов Lenovo Чен Цзин.

Также была опубликована фотография с десятками новых смартфонов, готовых к отправке.

Смартфоны Motorola Edge X30 готовы к отправке в магазины / Фото Чен Цзин

Директор добавил, что улучшение производительности мобильных устройств происходит в то время, когда технология виртуальной реальности становится все популярнее, а мир смещается в сторону метаверса.

Об этом он упомянул неслучайно, ведь компания Qualcomm, ответственная за выпуск чипов Snapdragon 8 Gen 1, делает большую ставку на искусственный интеллект в новых процессорах. А точнее, на их способность решать трудные задачи с помощью разумных алгоритмов и конкурировать с продуктами Apple и Google. Последние осенью 2021 выпустили смартфоны iPhone 13 и Pixel 6 с мощными инструментами обработки машинного обучения.



Такой внешний вид приписывают новому Motorola Edge X30 / Фото OnLeks

100 смартфонов в подарок

Помимо всего прочего компания объявила, что раздаст 100 смартфонов Motorola Edge X30 поклонникам. К сожалению, смартфоны разыгрывают только среди пользователей соцсети Weibo в Китае. Там новинку уже можно заказать.

Кстати, ранее известный инсайдер Ice universe сообщал, что Moto Edge X30 получит 200-мегапиксельную камеру – первую на рынке. Теперь эти данные были опровергнуты. Смартфон комплектуется камерой на 60 мегапикселей.