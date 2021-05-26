Lego выпустит набор из более чем 11 тысяч деталей – крупнейший в своей истории: что это будет

Датская компания Lego анонсировала выпуск набора, состоящий из 11 695 деталей. Это самое большое количество элементов конструктора, которое когда-либо выпускал производитель.
Сейчас самый большой конструктор Lego – модель Колизея с более чкм 9 тысячами деталей. Однако скоро этот рекорд побьет новый набор из линейки Lego Art.
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Что это будет
Сообщается, что новый набор будет картой мира. Настенное панно будет состоять из 11 695 деталей Lego. Набор станет крупнейшим из когда-либо выпущенных компанией, рассказали в пресс-службе компании.
Размер собранной карты – 104х65 сантиметров.
В комплекте – 40 пластин с тайлами, которые собираются в три сегмента – это позволяет собрать карту тремя способами, разместив по центру одной из частей мира по собственному желанию.
В наборе также будет рамка для готовой картины и крепления. С помощью конструктора компания хочет напомнить клиентам о путешествиях.
Набор "Карта мира" появится с 1 июня в магазинах.
Что такое Lego
Это конструкторы, состоящие из наборов деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов и сцен, зданий и даже подвижных фигурок. Компания основана в 1932 году в Дании.