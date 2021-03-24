Компания LEGO анонсировала набор Space Shuttle Discovery. Он посвящен 40-летию первого запуска космического корабля Шаттл. Модель не только повторяет полноразмерный аналог в мельчайших деталях, но и воспроизводит одну из самых известных и исторических миссий: запуска космического телескопа Hubble.

Чем особенна модель шаттла от LEGO

LEGO не впервые воспроизводит космические корабли NASA, однако именно этот модуль, по словам представителей компании, самый детализированный. К его созданию были причастны непосредственно специалисты NASA, а сама модель состоит из 2354 элементов. Посреди ряда привычных деталей здесь есть специальные элементы для отсека полезной нагрузки и части ветрового стекла.

Не пропустите Необычная спиральная галактика в созвездии Пегаса: впечатляющее фото

После сборки модель соответствует масштабу 1:70 и имеет большие размеры: 21,59 см в высоту, 53,34 см в длину и 34,29 см в ширину. Набор поставляется с двумя специальными стендами и моделью космического телескопа Hubble.



Шаттл в собранном виде / Фото LEGO



Модель шаттла Discovery с телескопом Hubble / Фото LEGO

Модель космического телескопа Hubble / Фото LEGO

Цена набора и дата выхода

LEGO Space Shuttle Discovery появится в продаже 1 апреля. За набор попросят немалые 200 долларов, что примерно выльется в 6000 гривен.