Lego создала конструктор в виде печатной машинки с подвижными кнопками

Компания Lego официально анонсировала новый набор Ideas Typewriter set. Он имитирует настоящую пишущую машинку и даже имеет движущиеся клавиши.
В машинку даже можно заправлять бумагу. При нажатии клавиш с буквами будет передвигаться и рычаг вдоль строки.
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Подробнее о Typewriter set
Единственный недостаток такой машинки – ее нельзя заправлять чернилами.
Набор основан на дизайне фаната Lego Стива Гиннесса.
Я спроектировал и построил эту реплику пишущей машинки, которая имеет рабочий ручной коленчатый механизм. Я сначала разработал эту идею, когда был на телешоу Legomasters в Великобритании. С тех пор продолжал совершенствовать конструкцию,
– рассказывает Стив Гиннес
Пишущая машинка от Lego / Фото thebrickfan
Автор посвятил идею своей жене. Он уверен: это веселый и уникальный проект Lego Ideas, который демонстрирует универсальность каждого "кирпичика" Lego. Он будет выглядеть потрясающе на любом столе поклонников Lego, дома или даже в офисе на работе.
Пишущая машинка от Lego: видео
Всего в наборе 2079 деталей. Он поступит в продажу 1 июля, рекомендованная розничная цена 199,99 долларов.