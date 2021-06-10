В машинку даже можно заправлять бумагу. При нажатии клавиш с буквами будет передвигаться и рычаг вдоль строки.

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Единственный недостаток такой машинки – ее нельзя заправлять чернилами.

Набор основан на дизайне фаната Lego Стива Гиннесса.

Я спроектировал и построил эту реплику пишущей машинки, которая имеет рабочий ручной коленчатый механизм. Я сначала разработал эту идею, когда был на телешоу Legomasters в Великобритании. С тех пор продолжал совершенствовать конструкцию,

– рассказывает Стив Гиннес

Пишущая машинка от Lego / Фото thebrickfan

Автор посвятил идею своей жене. Он уверен: это веселый и уникальный проект Lego Ideas, который демонстрирует универсальность каждого "кирпичика" Lego. Он будет выглядеть потрясающе на любом столе поклонников Lego, дома или даже в офисе на работе.

Пишущая машинка от Lego: видео

Всего в наборе 2079 деталей. Он поступит в продажу 1 июля, рекомендованная розничная цена 199,99 долларов.