Теперь положить в рюкзак или сумку 24-дюймовый монитор совсем не проблема. Splay представляет собой кейс, в который помещается сам монитор. Он раскрывается словно зонтик, образуя экран с разрешением 720 пикселей. Работает прибор по принципу проектора – специальный проекционный блок строит яркое изображение на раскрытом полотнище. Вес прибора составляет чуть больше 1 килограмма.

Интересно Прототип PlayStation 5 продали на eBay под видом устройства для приготовления пиццы

Монитор-проектор Splay: смотреть видео

Легкий монитор для путешествий Splay

Чтобы раскрыть монитор нужно нажать на специальный ползунок, который и раскроет "зонтик".

Проекторный блок управления будет расположен сзади. С его помощью можно настроить яркость, фокус, увеличивать или уменьшать громкость.

24-дюймовый экран с разрешением Full HD дает яркое и насыщенное изображение.

От проекторного блока можно отсоединить "зонтик", чтобы сделать что-то вроде домашнего кинотеатра – изображение можно проецировать на стену. При таком сценарии диагональ составит до 80 дюймов.

Время работы устройства – до 4 часов от батареи.

Интересно Huawei представила в Украине планшет MatePad 11 с дисплеем 120 Гц



Splay можно использовать как второй монитор / Фото Arovia

Второй монитор

Устройство Splay имеет вход HDMI для подключения к ноутбукам или другим устройствам. Благодаря этому можно обеспечить работу с двумя мониторами. Телефоны тоже, конечно, можно подсоединить к Splay.

Благодаря этим возможностям можно транслировать фильм на большой 24-дюймовый экран, либо играть в игры на большом мониторе, либо же просто подзарядить свое устройство от батареи Splay.

Устройство будет доступно на Kickstarter по цене 699 долларов. Ожидается, что розничная стоимость Splay составит 1 299 долларов.