Легендарные мотоциклы "Днепр" возродят в виде электробайков

23:18

Украинская компания Delfast Bikes, которая занимается выпуском электрических мотоциклов, получила права на торговую марку "Днепр", под которой в свое время выпускалась серия тяжелых дорожных мотоциклов с боковым прицепом производства Киевского мотоциклетного завода. Теперь с этим названием следует ожидать электробайки.