Днепр – марка украинских укрепленных мотоциклов, предназначенных для тяжелых дорог, военной службы и бывшего КГБ. Это были самые мощные мотоциклы, произведенные в Советском Союзе. Наряду с такими мотоциклами как К-1, М-72, К-750, Киевский мотоциклетный завод выпустил более 2 миллионов моделей Днепра. Выпускались они до 2012 года.

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Что известно

Delfast приобрела все права на товарный знак , а также технологические разработки Dnepr в 2021 году.

, а также технологические разработки Dnepr в 2021 году. Сейчас на сайте компании уже представлены первые изображения и список характеристик.

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Электромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes

Электромотоцикл получит электродвигатель мощностью 48 лошадиных сил, аккумулятор на 7,2 коловат-часа.

Максимальную скорость обещают до 164 километров в час.

Вес будущей новинки не превысит 170 килограммов.

Серийное производство планируют начать в 2023 году.



Электромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes

Кстати, об испытаниях прототипа нового мотоцикла Dnepr летом писало издание NewAtlas. Тогда он установил рекорд скорости на соревнованиях Bonneville Speed Week 2021, разогнавшись до 172,52 километра в час.