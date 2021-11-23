Днепр – марка украинских укрепленных мотоциклов, предназначенных для тяжелых дорог, военной службы и бывшего КГБ. Это были самые мощные мотоциклы, произведенные в Советском Союзе. Наряду с такими мотоциклами как К-1, М-72, К-750, Киевский мотоциклетный завод выпустил более 2 миллионов моделей Днепра. Выпускались они до 2012 года.
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Что известно
- Delfast приобрела все права на товарный знак, а также технологические разработки Dnepr в 2021 году.
- Сейчас на сайте компании уже представлены первые изображения и список характеристик.
- Кроме того, есть кнопка для подписки на новости – тем, кто заинтересован в покупке.
Электромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes
- Электромотоцикл получит электродвигатель мощностью 48 лошадиных сил, аккумулятор на 7,2 коловат-часа.
- Максимальную скорость обещают до 164 километров в час.
- Вес будущей новинки не превысит 170 килограммов.
- Серийное производство планируют начать в 2023 году.
Электромотоцикл Dnepr / Фото Delfast Bikes