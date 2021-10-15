Легендарная Palm вернется на рынок с новым гаджетом

Palm была известна многим в начале 2000-х как один из главных производителей карманных персональных компьютеров (КПК). Несколько лет назад, в 2018 году, компания попыталась вернуться на рынок с крошечным Android-смартфоном Palm Phone, который не снискал популярности. Теперь Palm намерена попробовать снова с новым устройством.

Palm опубликовала пост в соцсети Twitter, в котором дала понять, что представит "что-то особенное" 26 октября. Судя по опубликованному изображению, речь идет о паре TWS-наушников.

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Что известно о загадочном гаджете Palm

К сожалению, характеристики устройства не раскрываются, однако, учитывая философию Palm, которая основывается на устранении ненужных отвлекающих факторов, можно предположить, что новинка сможет похвастаться поддержкой активного шумоподавления.

Независимо от того, что предложит пользователям Palm, ей придется выйти на сформировавшийся рынок и столкнуться с такими влиятельными конкурентами, как Apple, Samsung, JBL и рядом других компаний, которые нашли свою нишу и уже завоевали доверие потребителей.