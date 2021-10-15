Palm опубликовала пост в соцсети Twitter, в котором дала понять, что представит "что-то особенное" 26 октября. Судя по опубликованному изображению, речь идет о паре TWS-наушников.
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Что известно о загадочном гаджете Palm
К сожалению, характеристики устройства не раскрываются, однако, учитывая философию Palm, которая основывается на устранении ненужных отвлекающих факторов, можно предположить, что новинка сможет похвастаться поддержкой активного шумоподавления.