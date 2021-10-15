Palm была известна многим в начале 2000-х как один из главных производителей карманных персональных компьютеров (КПК). Несколько лет назад, в 2018 году, компания попыталась вернуться на рынок с крошечным Android-смартфоном Palm Phone, который не снискал популярности. Теперь Palm намерена попробовать снова с новым устройством.