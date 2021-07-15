Легендарная скрепка Clippy может вернуться в Microsoft 365 в новой роли

Компания Microsoft может вернуть к жизни один из легендарных элементов своего офисного пакета приложений. Речь идет о помощнике скрепке Clippy, который появлялся в приложениях Microsoft Office и пытался помогать пользователям, давая советы по взаимодействию с программным обеспечением.

В сообщении разработчиков в твиттере указано, что Clippy заменит собой эмодзи со скрепками в Microsoft 365, если публикация наберет 20 тысяч лайков. Интересно, что на момент написания новости пост разработчиков уже набрал более 131,6 тысячи лайков, а значит, есть все основания ожидать скорое возвращение Clippy в офисные приложения Microsoft, но уже в новой роли.

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Кто такой Clippy?

Clippy – это аватар-помощник, который впервые появился в Office 97 и представлял собой офисного помощника, дающего советы по использованию приложения.



Помощник Clippy в текстовом редакторе Word / Скриншот andreaborman

Впоследствии его можно было заменить на робота, мячик или же волшебника. Кому Clippi нравился, а кого-то он раздражал. Так или иначе, он оставался частью Office до 2001 года, когда Microsoft отказалась от использования Clippy.

Однако знаменитая скрепка на некоторое время возвращалась несколько лет назад, когда разработчики сделали на ее основе набор анимированных стикеров для сервиса Teams. Стикеры на основе скрепки просуществовали недолго и вскоре были удалены.

На этот раз шансы на возвращение Clippy значительно выше. Разработчики хотели получить 20 тысяч лайков, и пользователи с легкостью преодолели эту отметку. Остается ждать, как скоро легендарная скрепка вновь появится в офисных приложениях компании.