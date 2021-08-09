Замерзшие во льду животные, которым тысячи лет: уникальные находки ледниковой эпохи

Находки целых животных эпохи ледникового периода – большая редкость. Если эти находки в хорошем состоянии, то можно считать, что ученым сказочно повезло. Такие мумифицированные животные позволяют обнаружить, как проходил эволюционный процесс, как жили древние животные, что они ели, чем болели и от чего умирали.

Просторы вечной мерзлоты скрывают в себе много мумифицированных животных. Именно такие мумии и нашли охотники за мамонтовой костью в 2017 году. Два маленьких существа, два детеныша пещерного льва, которым было всего 1–2 месяца от роду. Но самое невероятное то, что оба идеально сохранились.

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Замерзшие в вечной мерзлоте котята пещерного льва / Фото Stockholm University

Спарта и Борис

Нашли котят пещерного льва в Сибири. Ученые говорят, что эти два экземпляра – это лучше всего сохранившиеся остатки животных ледникового периода.

Кошечку назвали Спартой. Кота – Борисом. Обоим детенышам на момент смерти было около 1–2 месяцев.

У животных идеально сохранились внутренние органы, кожа, зубы, мех и даже усы.

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Были ли Спарта и Борис братом и сестрой?

Расстояние между находками всего 15 метров, а погибли они примерно в одинаковом возрасте. Но львята не являются родственниками.

Более того, разница между ними составляет более 10 тысяч лет. Об этом свидетельствует метод радиоуглеродной датировки.

Спарта погибла около 28 тысяч лет назад.

Борис умер около 43 тысяч лет назад.

Странность кроется в том, что два представителя одного вида и одного возраста погибли в одном и том же месте с разницей в 15 тысяч лет.

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Рисунки пещерных львов в пещере Шове, Франция / Фото Stockholm University

Как погибли львята

Ученые тщательно исследовали тела львят. Оказалось, что детеныши получили определенные травмы при жизни и это не связано с нападением хищников.

Учитывая высокий уровень сохранности находок, ученые утверждают, что "процесс захоронения" должен был состояться почти моментально. Поэтому, говорят ученые, вероятнее всего 2 варианта:

котята провалились в трещину, которая образовалась в вечной мерзлоте;

или они стали жертвами оползня, который моментально похоронил их заживо.

Ученые планируют секвенировать геном котят, чтобы как можно лучше изучить вымерших пещерных львов.