Просторы вечной мерзлоты скрывают в себе много мумифицированных животных. Именно такие мумии и нашли охотники за мамонтовой костью в 2017 году. Два маленьких существа, два детеныша пещерного льва, которым было всего 1–2 месяца от роду. Но самое неверотяное то, что оба идеально сохранились.
Замерзшие в вечной мерзлоте котята пещерного льва / Фото Stockholm University
Спарта и Борис
Нашли котят пещерного льва в Сибири. Ученые говорят, что эти два экземпляра – это лучше всего сохранившиеся остатки животных ледникового периода.
Кошечку назвали Спартой. Кота – Борисом. Обоим детенышам на момент смерти было около 1–2 месяцев.
У животных идеально сохранились внутренние органы, кожа, зубы, мех и даже усы.
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Были ли Спарта и Борис братом и сестрой?
Расстояние между находками всего 15 метров, а погибли они примерно в одинаковом возрасте. Но львята не являются родственниками.
Более того, разница между ними составляет более 10 тысяч лет. Об этом свидетельствует метод радиоуглеродной датировки.
- Спарта погибла около 28 тысяч лет назад.
- Борис умер около 43 тысяч лет назад.
Странность кроется в том, что два представителя одного вида и одного возраста погибли в одном и том же месте с разницей в 15 тысяч лет.
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Рисунки пещерных львов в пещере Шове, Франция / Фото Stockholm University
Как погибли львята
Ученые тщательно исследовали тела львят. Оказалось, что детеныши получили определенные травмы при жизни и это не связано с нападением хищников.
Учитывая высокий уровень сохранности находок, ученые утверждают, что "процесс захоронения" должен был состояться почти моментально. Поэтому, говорят ученые, вероятнее всего 2 варианта:
- котята провалились в трещину, которая образовалась в вечной мерзлоте;
- или они стали жертвами оползня, который моментально похоронил их заживо.
Ученые планируют секвенировать геном котят, чтобы как можно лучше изучить вымерших пещерных львов.