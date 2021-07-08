Переоборудованная под добычу криптовалюты частная электростанция близ поселка Дрезден в штате Нью-Йорк сбрасывает в озеро Сенека десятки миллионов галлонов горячей воды. Местные жители сообщили, что из-за этого ледниковое озеро стало теплым, как джакузи.

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Жители протестуют

Электростанция Greenidge 7 лет назад была выкуплена компанией Atlas Holdings.

Затем ее переоборудовали под добычу электричества с использованием не угля, а природного газа.

Изначально инвесторы планировали перепродавать электроэнергию, однако позже решили, что добывать здесь биткоин будет гораздо рентабельнее.

Несколько тысяч систем по состоянию на февраль 2021 года добыли около 1100 биткоинов, и даже несмотря на падение курса криптовалюты, Atlas Holdings хочет наращивать обороты, направляя на это 85 МВт со 108 МВт общей мощности электростанции.

Местные жители недовольны, что власть разрешила компании выбрасывать 641 тысячу тонн CO2 в год и 135 миллионов галлонов воды в день с температурой выше 42 градусов. Такое положение дел может навредить качеству пресной воды и популяции радужной форели, которая обитает в этих местах, поскольку эта рыба достаточно чувствительна к температуре воды.

Озеро настолько теплое, что вы чувствуете себя в гидромассажной ванне,

– говорит женщина, которая живет рядом с криптофермой, на которой работают 8000 компьютеров.



5 июня возле офиса Департамента охраны окружающей среды в Эйвоне, Нью-Йорк, собрались недовольные жители, требуя решить проблему / Фото Мони Джин