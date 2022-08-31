В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, международная группа исследователей обнаружила, что таяние льда в одной лишь Гренландии приведет к повышению уровня моря по меньшей мере на 0,26 метра.

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Это может казаться незначительным повышением, но на самом деле это приведет к немалым проблемам. Кроме того, это еще положительный прогноз, ведь в худшем случае уровень моря вырастет на целых 0,77 метра. Это вполне реальный прогноз в случае, если жара будет рекордной с каждым годом.

Такое развитие событий не только означает катастрофу, которая повлияет на миллиарды людей, живущих в прибрежных регионах. Это еще один упреждающий знак о том, что глобальное потепление оставляет разрушительный и, вероятно, необратимый след на нашей планете.

Опасный рост уровня моря

Команда изучила спутниковые данные о потерях льда на ледяной шапке Гренландии между 2000 и 2019 годами и оценила влияние уровня моря на общий объем ледяной шапки Гренландии.

Рост на 0,26 метра – это "очень консервативный минимум". Реально мы увидим, что эта цифра удвоится в течение этого столетия. Об этом утверждает Джейсон Бокс, ведущий автор исследования Национальной геологической службы Дании и Гренландии.

Однако одним существенным недостатком исследования является тот факт, что оно не в состоянии обеспечить временный масштаб, в течение которого произойдет повышение уровня моря. Но, учитывая современные тенденции, это не слишком долго – примерно 100 – 150 лет.

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Если жара рекордного 2012 года станет обычным явлением, то запланированный рост уровня моря до 0,77 метра, что потрясающий, и тот факт, что мы уже "плаваем" в этом диапазоне потерь льда, шокирует,

– сказал Уильям Колган, исследователь GEUS.

В то же время Колган подчеркнул, что существует много возможностей для минимизации ущерба, но мир должен действовать слаженно. Однако ученые почти все соглашаются, что человечество ожидает серьезных последствий изменений климата, которые уже сейчас активно продолжаются.

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