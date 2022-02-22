Ледники Гренландии исчезают быстрее, чем считалось ранее: результаты семилетнего исследования

Кембриджский университет подвел итоги семилетнего исследования ледяного щита Гренландии. Оказалось, что все даже хуже, чем считалось раньше.

Выяснилось, что второй по величине покров из замерзшей воды в мире тает не сверху вниз, а наоборот. И делает это гораздо быстрее, чем показывали предыдущие данные. Эти выводы могут заставить ученых пересмотреть прогнозы относительно темпов поднятия уровня океана.

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Что происходит в Гренландии

Группа ученых изучала озера, спрятанные подо льдами Гренландии.

Они образуются каждое лето, когда ледяной щит нагревается.

Вода с верхней кромки щита стекает вниз через трещины и падает на поверхность озер с высоты около километра.

Тепло, выделяемое падающей водой, вызывает таяние льда снизу вверх. Скорость таяния, о которой мы сообщаем, абсолютно беспрецедентная,

– говорит Пол Кристоферсен, профессор Кембриджского университета, руководитель исследования.

Исследователи выяснили, что в процессах участвуют огромные объемы воды — около 82 миллионов кубометров ежедневно в течение лета 2014 года.

Из-за такого количества энергии температура воды в подледных озерах достигает +0,88 градуса по Цельсию.

И это очень много, учитывая, что температура плавления льда достигает -0,40 градусов.

Если брать во внимание площадь Гренландского ледяного щита, около миллиона квадратных километров, можно сказать, что падение водяных капель здесь производит больше энергии, чем 10 крупнейших мировых гидроэлектростанций вместе взятых, говорят ученые. И этот эффект до нынешнего времени не учитывался при определении вклада Гренландии в повышение уровня Мирового океана.

Ученые говорят, что сделанные с учетом измерений в 2014 году выводы о процессах, которые происходят подо льдом, уже сейчас могут измениться из-за того, что процесс нагрева планеты ускоряется.