Выяснилось, что второй по величине покров из замерзшей воды в мире тает не сверху вниз, а наоборот. И делает это гораздо быстрее, чем показывали предыдущие данные. Эти выводы могут заставить ученых пересмотреть прогнозы относительно темпов поднятия уровня океана.
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Что происходит в Гренландии
- Группа ученых изучала озера, спрятанные подо льдами Гренландии.
- Они образуются каждое лето, когда ледяной щит нагревается.
- Вода с верхней кромки щита стекает вниз через трещины и падает на поверхность озер с высоты около километра.
Тепло, выделяемое падающей водой, вызывает таяние льда снизу вверх. Скорость таяния, о которой мы сообщаем, абсолютно беспрецедентная,
– говорит Пол Кристоферсен, профессор Кембриджского университета, руководитель исследования.
Исследователи выяснили, что в процессах участвуют огромные объемы воды — около 82 миллионов кубометров ежедневно в течение лета 2014 года.
- Из-за такого количества энергии температура воды в подледных озерах достигает +0,88 градуса по Цельсию.
- И это очень много, учитывая, что температура плавления льда достигает -0,40 градусов.
Ученые говорят, что сделанные с учетом измерений в 2014 году выводы о процессах, которые происходят подо льдом, уже сейчас могут измениться из-за того, что процесс нагрева планеты ускоряется.