Выяснилось, что второй по величине покров из замерзшей воды в мире тает не сверху вниз, а наоборот. И делает это гораздо быстрее, чем показывали предыдущие данные. Эти выводы могут заставить ученых пересмотреть прогнозы относительно темпов поднятия уровня океана.

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Что происходит в Гренландии

  • Группа ученых изучала озера, спрятанные подо льдами Гренландии.
  • Они образуются каждое лето, когда ледяной щит нагревается.
  • Вода с верхней кромки щита стекает вниз через трещины и падает на поверхность озер с высоты около километра.

Тепло, выделяемое падающей водой, вызывает таяние льда снизу вверх. Скорость таяния, о которой мы сообщаем, абсолютно беспрецедентная,
– говорит Пол Кристоферсен, профессор Кембриджского университета, руководитель исследования.

Исследователи выяснили, что в процессах участвуют огромные объемы воды — около 82 миллионов кубометров ежедневно в течение лета 2014 года.

  • Из-за такого количества энергии температура воды в подледных озерах достигает +0,88 градуса по Цельсию.
  • И это очень много, учитывая, что температура плавления льда достигает -0,40 градусов.

Ученые говорят, что сделанные с учетом измерений в 2014 году выводы о процессах, которые происходят подо льдом, уже сейчас могут измениться из-за того, что процесс нагрева планеты ускоряется.