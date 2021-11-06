Ледяной бур, новый робот и сеть 4G: что NASA планирует делать на Луне в 2022 году

В конце 2022 года NASA начнет эксперимент по добыче льда на Луне. Для него отправят специальный ледяной бур, прикрепленный к роботизированному аппарату, который спустят на спутник. Кроме того, в планах создать 4G/LTE сеть.

Место посадки – Южный полюс Луны на хребте недалеко от кратера Шеклтон, где, как полагают, может быть лед. Инженеры и ученые оценивали его в течение нескольких месяцев.

Интересно Инженеры хотят превратить Starship в лунную базу: что известно о проекте

Для чего на Луне бур

Место для посадочного модуля Nova-C выбрано не случайное. Ученые искали такую область, где достаточно солнечного света для получения энергии, но не слишком много, чтобы лед оставался в пределах досягаемости бура. При этом в точке должна быть хорошая связь с Землей.



Иллюстрация лунного посадочного модуля Nova-C / Фото Intuitive Machines

В целом миссия продлится в течение 10 дней .

. В течении нее проверят работу бура и масс-спектометра PRIME-1, робота микро-Нова, который умеет прыгать, и 4G/LTE сети.

Когда модуль приземлится на Южном полюсе, бур TRIDENT просверлит 90 сантиметров лунного грунта , чтобы достичь вероятной цели.

, чтобы достичь вероятной цели. А масс-спектометр PRIME-1 исследует газы из скважины.

Для реализации сотовой связи на Луне выбрали компанию Nokia. Сеть понадобится в ходе миссии Artemis 2024 года. Сначала лишь проверят возможность ее работы. Для этого небольшой марсоход, разработанный компанией Lunar Outpost, отправят примерно за милю от посадочного модуля Nova-C и попытаются переслать беспроводной сетью данные между двумя аппаратами, а затем и связаться с Землей.

Если эксперимент окажется успешным, можно будет говорить о лунной 4G/LTE сети. Она охватит как связь, так и в перспективе даже потоковую передачу видео высокой четкости от астронавтов к базовым станциям, от транспортных средств к базовым станциям и многое другое.