Лазеек все меньше: западные маркетплейсы начали блокировать платежи с российских карт UnionPay

Платежная система UnionPay принадлежит Китаю и до сих пор была одним из способов обойти запрет на оплату товаров и услуг из России. Однако теперь даже она не позволяет делать покупки гражданам страны-оккупанта.

Последние два месяца показали значительный рост спроса на карты платежной системы UnionPay. На фоне блокировки альтернатив и даже местных карт "Мир" россияне бросились оформлять их как последнюю надежду на нормальное взаимодействие с западными сервисами. Однако и здесь обездоленных оккупантов, для которых выход IKEA с рынка оказался большей бедой, чем зверства их армии против украинского народа, возникли проблемы: много иностранных магазинов и их банки останавливают любые платежи с карт UnionPay, выпущенных в России. Как пишет источник, повлиять на эту ситуацию могла бы сама система, потребовав от эквайров на местах выполнять обязательства. Но в китайской компании предпочитают не вмешиваться.

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Что известно

По данным пропагандистов из издания "Коммерсантъ", зарубежные онлайн-магазины решили лично не обслуживать россиян, несмотря на то, что санкции этого не предусматривают.

Они, по мнению источников, дают распоряжение банкам-эквайрам не проводить платежи по российским картам независимо от платежной системы.

Зарубежные банки не хотят разбираться: под санкциями российский банк или нет, поэтому блокируют всю страну.

По оценкам газеты, число эмитированных карт системы в РФ на сегодня составляет около полумиллиона. Это в десять раз больше, чем на начало марта.

При этом существенная часть из них – виртуальные, то есть предполагают использование для оплаты товаров в интернет-магазинах.

Сейчас карты платежной системы UnionPay единственные, которые принимаются по всему миру и не перестали работать из-за нападения России на Украину. Однако данный вид карт поддерживают далеко не все банки.