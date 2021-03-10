Многие люди привыкли смотреть видеоролики на YouTube и есть. Часто хруст еды, например, чипсов, может заглушать звук видео. Решить проблему поможет новое расширение для браузера Chrome под названием Crispy Subtitles from Lay's, которое может автоматически включать субтитры в роликах на YouTube, если распознает поблизости от устройства звук хруста.

Над расширением работали специалисты вьетнамской дизайн-студии Bliss Interactive совместно с рекламным агентством Happiness Saigon, которое представляет чипсы Lay's во Вьетнаме. По мнению разработчиков, невозможность нормально слышать звук видео при поедании чипсов является проблемой, из-за которой пользователям YouTube постоянно приходится подстраивать уровень громкости.

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Как работает расширение

Созданный продукт поможет избежать неудобств при просмотре, так как каждый раз, когда расширение определяет хруст вблизи устройства, осуществляется автоматическое включение субтитров.

Согласно имеющимся данным, в процессе разработки Crispy Subtitles from Lay's использовали 178 часов записей звука хруста чипсов. В итоге были задействованы технологии машинного обучения для создания ИИ-модели распознавания хруста, которая и стала основой программы.

После установки в Chrome расширение получает доступ к вкладке с YouTube и каждый раз при распознавании хруста запускает субтитры, если они доступны для просмотра видео.

Издание Gizmodo протестировало изобретение компании и подтвердило его работоспособность, отметив, что для его нормального функционирования чипсами нужно хрустеть достаточно громко.

Смотрите презентацию расширения от компании Lay's: видео