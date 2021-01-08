Индийский производитель смартфонов под брендом Lava провел презентацию новых устройств. На нашем рынке компания известна. Самой интересной моделью в линейке стал Lava MyZ, аппаратную начинку которого можно выбрать под свои нужды перед покупкой.

В целом Lava MyZ достаточно средний смартфон бюджетного класса. Независимо от выбранных индивидуальных характеристик, аппарат будет укомплектован процессором MediaTek Helio G35, IPS-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ и аккумулятором емкостью 5 000 мА/ч, говорится на сайте Lava Mobiles.

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Особенности

Пользователь же может выбрать объем оперативной памяти (2, 3, 4 или 6 гигабайт), объем флешпамяти накопителя (32, 64 и 128 гигабайт), цвет (красный или голубой), а также основную камеру (двойную 13 + 2 или тройную 13 + 2 + 2 мегапикселя) и фронтальную камеру (8 или 16 мегапикселей).



Lava MyZ позволяет выбрать желаемые характеристики смартфона / Фото Lava Mobiles

Цена зависит от выбранной конфигурации. Минимальная стоимость базовой модели 95 долларов.

Что интересно, по программе Lava Z-up пользователи смогут обратиться в сервисный центр при желании увеличить объем оперативной или постоянной памяти за дополнительную плату.

Кроме MyZ были представлены другие смартфоны семейства Z: Z1, Z2, Z4 и Z6. Все они также относятся к бюджетному сегменту.