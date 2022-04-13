Как сообщает 24 канал, компания также передала 200 тысяч евро на гуманитарные цели и планирует продолжать помощь.

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На наш взгляд, поддержка жителей Украины и беженцев сейчас – это обязанность любого человека, у которого есть сердце. Вместе с коллегами мы поможем всем, чем сможем, чтобы эта невероятная агрессия и зло были побеждены, и мы бы все вместе вернулись к восстановлению Украины и, конечно, дальнейшему ее росту уже в составе Европейского союза. Знайте, что вы не одни, и мы сможем помочь вам и вашему бизнесу!

– говорит глава правления Tet Улдис Татарчук.

Директор международного бизнеса и развития ЦОД (центр обработки данных) Tet Марис Сперга говорит:

"Данные являются одной из основных ценностей бизнеса. Необходимо, чтобы они были доступны в любое время и в любом месте. Мы отдаем себе отчет в важности данных для бизнеса, поэтому готовы разработать, внедрить и обеспечить поддержку решения, которое подходит именно для вас в нынешней ситуации".

Помощь для украинского бизнеса

С начала программы помощи украинскому бизнесу в Tet обратились 50 компаний, и 30 из них специалисты Tet уже смогли настроить облачную инфраструктуру.

ИТ-интегратор предлагает облачные ресурсы для украинских предпринимателей бесплатно как минимум на 60 дней, и при необходимости предприятие готово искать индивидуальные решения для конкретного бизнеса и продлить бесплатный период. Эксперты компании оказывают поддержку миграции и созданию резервных копий, а также консультируют по другим вопросам, чтобы помочь сохранить украинский бизнес.

Важно! Контактные данные для украинского бизнеса по бесплатному переносу IT-инфраструктуры на облачную платформу Tet Cloud:

e-mail – dc@tet.lv

тел. +371 67 05 11 23, +38 089 320 24 84

Помощь по трудоустройству

Для тех украинцев, кто вынужден искать убежище в Латвии, предприятие предлагает трудоустройство в соответствии с открытыми вакансиями, а также оказывает поддержку местам, которые принимают украинские семьи, обеспечивает детей техникой и оптическим интернетом.

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Культурная поддержка

Компания как ведущий поставщик ТВ-услуг в Латвии теперь транслирует ряд украинских каналов, в том числе каналы Украина 24 и 1+1 International, на всех своих телевизионных платформах. Каналу Украина 24 также обеспечен синхронный перевод на русский и английский языки.

Новинкой в ​​эфире телевидения Латвии стала серия документально музыкальных видеороликов Spadok, посвященных украинской культуре, традициям и обычаям. Каждый ролик воплощает этнический образ, характерный для определенного региона Украины. Одним из лиц проекта является украинская этническая певица Росава. Spadok заменил собой контент одного из каналов российского ТВ.