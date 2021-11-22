Принцип "a la carte" – это уникальная возможность создать собственный список телеканалов, которые интересны именно вам. То есть вы сами выбираете интересные вам каналы и контент, который будете просматривать в рамках своей подписки.

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Чем особенна платформа Tet+

Платформа Tet+ поддерживает до пяти устройств одновременно (телевизоры с функцией SMART TV, мобильные телефоны и планшеты), позволяя создавать пять уникальных учетных записей с функцией продолжения просмотра.

Tet+ объединила телевизионные каналы, цифровые материалы собственного производства и контент от третьих сторон.

Кроме того, платформа позволяет выбирать каналы, а также добавлять подписку на стриминговый просмотр фильмов и сериалов.

В платформе Tet+ существует так называемая внутренняя валюта или пункты. Каждый канал имеет свою "цену" в пунктах, и пользователь может комплектовать их, как удобно, имея возможность в любое время внести правки,

– рассказывает директор бизнеса развлекательных услуг Tet Инга Алика-Строда.

В Латвии платформа, кроме ТВ-каналов, локального и международного контента, предлагает и содержимое студии HBO. В планы развития входит и возможность агрегировать подписки различных стриминговых сервисов.

Почему это интересно украинцам?

В Украине, которая является одним из главных экспортных рынков Tet, компания до сих пор предоставляла интегрированные IT-услуги, регулярно входя в топ-5 поставщиков услуг дата-центров.

Оценив перспективы развития глобального и украинского рынков OTT, на рост которых повлияла пандемия, а также успешного опыта Tet на рынке IT-услуг компания решила предлагать технологию платформы Tet+ и на экспорт.

Справка. Технология OTT – это облачное решение для потоковой передачи, которое гарантирует наиболее персонализированный опыт просмотра контента, а также широкие возможности для выбора контента разных жанров и категорий.

Платформа уже показала хорошие результаты на домашнем рынке Tet в Латвии – более 70% новых ТВ-клиентов Tet выбирают подписку на Tet+. Согласно прогнозу Digital TV Research, доходы глобальной индустрии OTT (Over the Top) увеличатся вдвое до 2026 года и составят 210 миллиардов долларов США по сравнению со 106 миллиардами долларов в 2020 году.

Тенденция роста наблюдается и в Украине. Например, согласно данным платформы Sweet.tv из 15 миллионов украинских домохозяйств 10 миллионов ранее не потребляли платный контент, 1,5 миллиона уже пользуются платформами ОТТ, а 4,5 миллиона – услугами платного телевидения.

Создавая платформу Tet+, мы учитывали, что запрос на максимально персонализированный контент растет, и провели более 700 пользовательских тестов, чтобы интерфейс решения полностью удовлетворял потребности клиентов,

– отметила Алика-Строда.

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Стоит отметить, что у себя дома платформа Tet лидирует с количеством клиентов в 2 миллиона человек. Первый проект потоковой передачи Tet OTT был запущен еще в 2016 году и включал кабельное решение с пакетом популярных телеканалов, а также автономные SVOD, TVOD. Для создания новой платформы Tet провел всестороннее исследование и опросил потребителей, чтобы прогнозировать потребности подписчиков для предоставления высокого уровня пользовательского опыта.