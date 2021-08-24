Латвийская компания Tet открыла новый центр обработки данных: в Украине у нее 11 процентов рынка

Спрос на облачные технологии стремительно растет. Соответственно и на услуги ЦОД – также. Согласно прогнозу Gartner, только в этом году потребность в новых серверах со стороны интернет-компаний вырастет на 27 процентов. Поэтому Tet стремится расширить свое присутствие на рынке.

Как стало известно, компания открывает уже шестой ЦОД. Он будет иметь 60 новых стоек, которые увеличат общую мощность всей инфраструктуры. В расширение вложили 1,4 миллиона евро.

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Tet на рынке Украины

В целом компания планирует расширять свои возможности на 15 процентов каждый год. Сейчас она экспортирует 75 процентов своих услуг, а Украина является одним из главных ее рынков. Если в 2020 доля Tet в нашей стране составляла 8 процентов, то в 2021 году уже 11 процентов.

Одна из причин, почему у нас сложилось продуктивное и успешное сотрудничество с Украиной – это и поддержка посольства Латвии в Украине,

– комментирует такие показатели Улдис Татарчук, главный исполнительный директор и председатель правления Tet.

Аналогичная ситуация и в Латвии: там компания занимает 30 процентов рынка и растет значительными темпами, как и в целом вся отрасль – с 2018 года количество латвийских предпринимателей, которые используют облачные технологии, выросло почти вдвое.

Доля Tet на рынке датацентров в Латвии составляет 30 процентов, и мы являемся самым узнаваемым поставщиком услуг ЦОД. Кроме того, три четверти этих услуг мы экспортируем,

– продолжает Улдис Татарчук.

Одним из важнейших направлений деятельности Tet являются услуги размещения данных на своих серверах. Компания успешно конкурирует на этом рынке с Microsoft и Amazon. Свой первый центр обработки данных на 20 серверных стоек компания открыла еще в 2000 году. Теперь она имеет 400 стоек в шести датацентрах и ежегодно увеличивает их количество в среднем на 25-30 единиц.