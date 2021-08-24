Как стало известно, компания открывает уже шестой ЦОД. Он будет иметь 60 новых стоек, которые увеличат общую мощность всей инфраструктуры. В расширение вложили 1,4 миллиона евро.

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Tet на рынке Украины

В целом компания планирует расширять свои возможности на 15 процентов каждый год. Сейчас она экспортирует 75 процентов своих услуг, а Украина является одним из главных ее рынков. Если в 2020 доля Tet в нашей стране составляла 8 процентов, то в 2021 году уже 11 процентов.

Одна из причин, почему у нас сложилось продуктивное и успешное сотрудничество с Украиной – это и поддержка посольства Латвии в Украине,

– комментирует такие показатели Улдис Татарчук, главный исполнительный директор и председатель правления Tet.

Аналогичная ситуация и в Латвии: там компания занимает 30 процентов рынка и растет значительными темпами, как и в целом вся отрасль – с 2018 года количество латвийских предпринимателей, которые используют облачные технологии, выросло почти вдвое.

Доля Tet на рынке датацентров в Латвии составляет 30 процентов, и мы являемся самым узнаваемым поставщиком услуг ЦОД. Кроме того, три четверти этих услуг мы экспортируем,

– продолжает Улдис Татарчук.

Одним из важнейших направлений деятельности Tet являются услуги размещения данных на своих серверах. Компания успешно конкурирует на этом рынке с Microsoft и Amazon. Свой первый центр обработки данных на 20 серверных стоек компания открыла еще в 2000 году. Теперь она имеет 400 стоек в шести датацентрах и ежегодно увеличивает их количество в среднем на 25-30 единиц.

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